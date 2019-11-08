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Karaman Ziraat Odası ücretsiz toprak analizi yapacak

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram oda bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, 50 dekarın üzerinde arazilere ücretsiz toprak analizi yapılacağını söyledi.

08.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53 Karaman Ziraat Odası ücretsiz toprak analizi yapacak
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram oda bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, 50 dekarın üzerinde arazilere ücretsiz toprak analizi yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri doğrultusunda 50 dekar ve üzeri arazilerden GPS cihazı ile koordinatları belirleyerek toprak numuneleri alacaklarını belirten Bayram, "Laboratuvarda görevli arkadaşlarımız her hafta müracaatları değerlendirerek belirlediğimiz bölgelerden toprak numuneleri alarak ücretsiz toprak analizlerinin yapılması sağlanacaktır" dedi.

Bayram, "Toprak analizleri ile o toprağın özellikleri belirlenir ve o toprağa verilecek en uygun gübre çeşidine karar verilir. Toprak analizlerine göre verilecek gübre miktarına ve çeşidine karar verilmesi ürün miktarını ve ürünün kalitesini arttırmakta en önemli yollardan birisidir. Bu nedenle de bizde ilimizdeki toprakları daha verimli hale getirebilmeyi amaçladık ve bunu da ancak çiftçimizi toprak analizi konusunda bilinçlendirip ücretsiz toprak analizi desteği sağlayarak gerçekleştirebileceğimizi düşündük. Hububat, mısır, pancar ve her çeşit bitkisel üretimde çiftçilerimizin daha çok verim alması için toprak analizi önemli. Müracaat eden çiftçilerimiz toprağın ihtiyacına göre gübre kullanacak ve gereksiz gübre kullanmaktan kurtularak maliyetleri de azaltacak" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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