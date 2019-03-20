Karaman Ziraat Odasının Ruhsatsız Kuyular İçin Talebi

Karaman
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram
, ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınabilmesi için imar barışı gibi ruhsatsız kuyu barışı yapılması gerektiğini bildirdi.
Bayram yaptığı yazılı açıklamada yeraltı sularının tüketimi ve bu tüketime bağlı olarak çiftçilerin sulama desteklerinden yeterince yararlanmadığını belirtti. Konya
- Karaman Kapalı Havzası su kuyusu ruhsatlandırılması işleminin Devlet Su İşleri
(DSİ) tarafından yapıldığını hatırlatan Bayram, "Yeraltı su seviyesi kritik rezerv seviyesinin altına inmesinden dolayı bölge DSİ tarafından 2012 yılında ruhsatlandırmaya kapatılmıştır. Bölgeyi ruhsatlandırmaya kapatmak kağıt üzerinde çözüm gibi gözükse de sahada çözüm olmadığı, açılan ruhsatsız kuyular ve su tüketimine bağlı yıllık yeraltı sularının çekilmesinden anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Çiftçinin üretmek için bu suya ihtiyacı olduğunu ve bir şekilde illegal yollardan açtığı kuyuları kullandığının altını çizen Bayram, şunları kaydetti:
Su kuyuları için ruhsatlandırma
"Hükümetimizin İmar Barışı kapsamında yaptığı gibi 'Su Kuyusu Ruhsatlandırma Barışı' ile de bu kuyuların kayıt altına alabilir. Ancak bu şekilde Karaman ve Konya Ovası yeraltı suyu izlenip, kontrol edilebilir. Ruhsatsız kuyusu olan üreticilerimiz suyu enerji fiyatı olarak hem yüksek fiyattan kullanmakta ve sulama hibe projelerinden yararlanamamaktadırlar. İmar affında olduğu gibi bir defaya mahsus olarak bu kuyuların kayıt altına alınması mağduriyet yaşayan üreticilerimiz açısından önemlidir. Bu barış zor durumda olan üreticimizin tarımsal sulama destekleri ve enerji bedelinden yararlanmasını sağlayacak, çiftçi nefes alacaktır."
Karaman, Güncel
Kaynak: AA