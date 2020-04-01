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Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu

Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu -Umreden dönüşünü yurtlarda karantinaya alınmışlardı Konya'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Karamanlı 64 umreci gece yarısı yakınlarına kavuştu.

01.04.2020 02:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 02:11
Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu
-Umreden dönüşünü yurtlarda karantinaya alınmışlardı
KARAMAN - Konya 'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan Karamanlı 64 umreci gece yarısı yakınlarına kavuştu.
Suudi Arabistan'da umre ziyaretini yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen ve daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Konya'da 14 gün gözlem altında tutulan 64 umreci gece geç saatlerde memleketleri Karaman'a otobüslerle geldi. Otobüs terminalinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve sağlık görevlileri de hazır bulundu. Umreci yakınlarının heyecanlı bekleyişleri ise kameralara yansıdı. Ne kadar riskli olsa da umreden dönen kayınbabası ve kayınvalidesiyle hasret gidereceklerini ifade eden umreci yakını Mustafa Şanlıtürk, "Kayınbabamı ve kayınvalidemi bekliyoruz. 22 gün oldu. Baya bir uzun bir süre. Tabi ki özlem var. Ne kadar riskli olsa da bugün sarılıp hasret gidereceğiz. Hayırlısı olsun biz buna da şükrediyoruz. Çünkü neler görülüyor, neler oluyor. Memleketimiz için inşallah bu belayı kısa sürede def ederiz" dedi.
Otobüslerden indirilmeden önce son kez sağlık kontrolleri yapılan umreciler arabalarla gelen yakınlarına tek tek teslim edildi.
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Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karamanlı, Karaman, Konya, Genel

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Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu
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