Karamanlı Belediye Meclisi Seçim Öncesi Son Kez Toplandı

Karamanlı
Belediyesi Meclisi üyeleriyle son toplantısını yaptı.
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye meclisi ile son kez toplandıklarını ifade etti.
Görev süresi içerisinde farklı sebeplerden dolayı dört belediye meclis üyesinin değiştiğini anlatan Selimoğlu, şunları kaydetti:
"Toplam 13 meclis üyemizle hizmet ettik. Bugün son toplantımızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar memleketimize hizmet eden, emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize şahsım ve Karamanlı halkı adına çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizle büyük katkılar sağladık. 31 Mart yerel seçimlerinde seçilecek olan belediye başkanına ve belediye meclis üyelerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Seçim sürecinin huzur içinde geçmesini diliyorum. Çünkü 1 Nisan
sabahı herkes yine birbiriyle arkadaş, dost, akraba olacak. Yüz yüze bakacak. Ben huzurlu bir seçim süreci geçireceğimize inanıyorum."
Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Güncel
Kaynak: AA