Karamanlı'da "Kütüphane ve Okur-Yazar Buluşmaları"

Karamanlı
ilçesinde "Kütüphane ve Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliği kapsamında, şair ve yazar Bestami Yazgan
, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Karamanlı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Karamanlı Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katılan Yazgan, şiirlerinden örnekler sunarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Gazetecilere açıklama yapan Yazgan, dünyanın 2 güzel çiçeği olan çocuklar ve kitapların, Karamanlı'da bir araya geldiğini söyledi.
Yazgan, şikayet etmek yerine alternatif sunmak gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim en değerli varlığımız, gençlerimizdir. Çocuklar ve gençler Allah'ın bir hediyesi ve aynı zamanda emanetidir. Dolayısıyla bu gençlere ne kadar emek verirsek azdır." dedi.
Kaymakam Abdulselam Bıçak da "Kütüphane ve Okur-Yazar Buluşmaları" ile çocuk ve gençlere kitap okuma telkininde bulunmak yerine, onlarla kitap okuduklarını kaydetti.
Yazgan, program sonunda okurları için kitap imzaladı.
Bestami Yazgan,Karamanlı
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:23