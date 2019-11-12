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Karamanlı'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" etkinliği

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

12.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:52Karamanlı'da
'un ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.
Karamanlı Müftüsü Ahmet Karagöz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu ve insanlığı ilgilendiren önemli konuları kamuoyu gündemine taşımayı görev kabul ettiğini belirtti.
Aile müessesesinin Allah'ın nimetlerinden biri olduğunu ifade eden Karagöz, "Aile, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıkla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, emek isteyen, sabır gerektiren, ciddi bir imtihandır. Ömür sürdükçe, aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle imtihanımız da sürüp gitmektedir." şeklinde konuştu.
Programa Burdur Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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