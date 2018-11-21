Karamanlı'da Yapılacak 2. Etap TOKİ Konutları

Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının (TOKİ) 2. etap konutları zemin etüt çalışmasının başladığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu
yaptığı yazılı açıklamada, Çal
Burnu mevkisinde yapılacak 400 konut için zemin etüt çalışmaların başladığını aktardı.
Yaklaşık 150 dönümlük bir alanda 400 konutun yapılacağını ifade eden Başkan Selimoğlu, şunları söyledi:
"Konutlar 3 ayrı tipte yapılacak, müstakil tek kat bahçeli, 2+1 ve 3+1 katlı konutlar için geçtiğimiz aylarda talep toplama işleminin sona ermesinin ardından başvuru ücretleri alındı. TOKİ tarafından projeler çizildi. Şimdi de zemin etüt çalışmaları başladı. Bu çalışmaların bitmesinden sonra da ihale süreci başlayacak.
Vatandaşlar arasında konutların yapılamayacağı şeklinde söylentiler dolaşıyor. Bu yanıltmalar ve yaygaralar bilinçli olarak çıkarılıyor. Konutlara müracaat eden vatandaşlarımız endişelenmesin. Bize güvenmeye devam etsin. Yapılan bu çalışmalar da yalan yanlış söylentiler çıkaran kişilere ders olsun."
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:26