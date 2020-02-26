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Karamanlı'da zeka oyunları etkinlik sınıfı açıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde kaymakamlık, belediye başkanlığı ve hayırsever vatandaşların katkısıyla "Zeka Oyunları Etkinlik Sınıfı" açıldı.

26.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:14Karamanlı'da zeka oyunları etkinlik sınıfı açıldı
'un ilçesinde kaymakamlık, belediye başkanlığı ve hayırsever vatandaşların katkısıyla "Zeka Oyunları Etkinlik Sınıfı" açıldı.

Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ilçedeki bir anaokulda yaptığı konuşmada, sınıfın 14 farklı zeka oyunu ile 24 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu kapsamında etkinlik sınıflarına önem vereceklerini belirten Topaca, "Zeka oyunları sınıfı gibi ilçemize yeni atölyeler açmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kapsamda bize verdiği destekten Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'na ve sınıfımızın açılmasında emeği olan hayırsever vatandaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Topaca, Selimoğlu'na plaket verdi.
Açılışa katılanlar, anasınıfı öğrencilerinin etkinliklerini izleyerek, öğrencilerle sohbet etti.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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