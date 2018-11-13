Karamanlı Hanımların Şehir Gezilerine İlgisi Sürüyor

Karaman Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatmak ve vatandaşlarımıza şehri tanıtmak amacıyla düzenlediği şehir gezilerine bugün (13 Kasım Salı) Mansurdede, Hisar ve Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan hanımlar katıldı. Hanımlar, Karaman Belediyesi ve kamu tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Son olarak Karaman Belediyesi Meclis Salonunda, Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan tarafından ağırlanan hanımlar, hizmetlerinden dolayı Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür ettiler.