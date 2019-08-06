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Karamanlı Kalkınma Kooperatifi istişare toplantısı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Sınırlı Sorumlu Karamanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin istişare toplantısı yapıldı.

06.08.2019 15:38 Karamanlı Kalkınma Kooperatifi istişare toplantısı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde Sınırlı Sorumlu Karamanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin istişare toplantısı yapıldı.
Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İl Genel Meclisi ve Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi İsmail Akkaya, Kooperatif Başkanı Mahmut Turgut ve üyeler katıldı.

Başkan Selimoğlu, yaptığı konuşmada, mısır silajı paketleme ekipmanları konusunda hibe programlarından yararlanacaklarını söyledi.
İlçeye silaj paketleme makinesi kazandırmak istediklerini belirten Selimoğlu, "Böylelikle hem silaj kullanan hem de satan üreticilerimizi desteklemiş olacağız."dedi.
Kooperatif üyeliği konusunda düzenlemeye gittiklerini anlatan Selimoğlu, başvuran herkesin üye olabileceğini, üyelik aidatının ise bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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