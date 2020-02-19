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Karamanlı kaymakamı ile belediye başkanı halk eğitim kurslarını ziyaret etti

Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan "Sürü yönetimi ve Seracılık" kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

19.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:40Karamanlı kaymakamı ile belediye başkanı halk eğitim kurslarını ziyaret etti
Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan "Sürü yönetimi ve Seracılık" kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Kaymakam Topaca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kursta yaptığı konuşmada, kursa merkez ilçe ve çevre köylerden yoğun katılım olduğunu anlattı.
Kurslarla yetiştiricilerin bilinçlenmesini hedeflendiklerini belirten Topaca, "Bakanlığımızın yayınladığı hayvancılık destekleme tebliği kapsamında destekleme şartlarını yerine getiren keçi ve koyun yetiştiricilerine 5 bin lira verilmektedir. Bu destekten faydalanmak için ise bu kursa katılmak gerekmektedir." dedi.
Selimoğlu ise Burdur'un, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı "Leader Projesi" kapsamına alındığını aktardı.
Topaca ve Selimoğlu daha sonra, Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Seracılık" kursuna da ziyaret etti.

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Güncel

Kaynak: AA

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