Haberler » Güncel » Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor

Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki içme suyu isale hattı yenileme çalışmasının başladığı bildirildi.

15.10.2019 18:14Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki içme suyu isale hattı yenileme çalışmasının başladığı bildirildi.
İlçe Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, isale hattının yenilenmesiyle su depolarının daha sağlıklı olacağını aktardı.
Çalışmalarla su depolarının kapasitesinin 2 bin tona çıkarılacağını dile getiren Selimoğlu, "Ev hatlarındaki eskimiş, küflenmiş ve delik olan boruların yenilenmesiyle su kaçakları önlenecek. Sondajlarımızın kullanımı azalacak. 3 içme suyu sondajı için aylık ödediğimiz 100 bin liralık elektrik tüketiminden da kurtulacağız ve tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:01 İngiltere türkiye nato'ya en fazla asker sağlayan bir müttefiktir
19:01 Spor bakan kasapoğlu sporda çok bereketli bir dönem yaşıyoruz
18:56 Emine Erdoğan'dan kanserle etkin mücadele mesajı
18:56 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı
19:00 Erzurum merkezli "torbacı" operasyonu
18:54 Sungurlu Belediye Meclisi'nden Barış pınarı herekatı'na destek
18:58 Şehidin ismi ilk görev yerinde yaşayacak
15.10.2019 19:02:10