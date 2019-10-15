Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor

Burdur
'un Karamanlı
ilçesindeki içme suyu isale hattı yenileme çalışmasının başladığı bildirildi.
İlçe Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, isale hattının yenilenmesiyle su depolarının daha sağlıklı olacağını aktardı.
Çalışmalarla su depolarının kapasitesinin 2 bin tona çıkarılacağını dile getiren Selimoğlu, "Ev hatlarındaki eskimiş, küflenmiş ve delik olan boruların yenilenmesiyle su kaçakları önlenecek. Sondajlarımızın kullanımı azalacak. 3 içme suyu sondajı için aylık ödediğimiz 100 bin liralık elektrik tüketiminden da kurtulacağız ve tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.