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Karamanlı ses sanatçısından evlerinde kalanlara balkon konseri

Karamanlı ses sanatçısı Hüseyin Ak, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkonundan konser verdi.

13.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:44
Karamanlı ses sanatçısından evlerinde kalanlara balkon konseri
Karamanlı ses sanatçısı Hüseyin Ak, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkonundan konser verdi.

Karaman'da koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren ses sanatçısı Hüseyin Ak, bu kez Urgan Mahallesinde bir sitede bulunan evinde, komşuları için konser verdi.
Hüseyin Ak'ın balkon konseri, diğer site sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.

Evde kalan vatandaşlara bir nebze moral vermek istediğini ifade eden Ak, komşularına "evde kal" çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Ak, Karamanlı, Güncel
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