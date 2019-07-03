Karamollaoğlu: "1993 yılı olayları bir bütün olarak araştırılmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1993 yılının Türkiye için karanlık bir yıl olduğunu, sadece Madımak'ta değil ülkede birçok faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm meydana geldiğini belirterek, "Madımak hadisesi ve 1993'te yaşanan bütün olaylar topyekun araştırılmalıdır. Gizli hiçbir şey kalmamalı, gerçek suçlular adalet önünde hesap vermelidir." dedi.Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Madımak olayının 26. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.Madımak olayını vahşet olarak tanımlayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"1993 yılı ülkemiz için hakikaten karanlık bir yıl olmuştur. Sadece Madımak'ta değil, ülkemizde birçok faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm meydana gelmiştir. Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları zaten suikast olarak tarihe geçmiştir. Başbağlar, apayrı bir katliam olarak tarihe geçmiştir. Özal'ın vefatı üzerine de bir şüphe olagelmiştir. 33 silahsız erimizin Bingöl'de şehit edilmesi aslında 1993 yılının ülkemiz üzerinde bazı hadiselerin planlandığına işaret edilmektedir. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen Madımak hadisesi ve 1993'te yaşanan bütün olaylar topyekun araştırılmalıdır. Gizli hiçbir şey kalmamalı, gerçek suçlular adalet önünde hesap vermelidir."Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam etmesi ancak cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini savundu. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanını yeri geldiğinde denetleyecek güçlü bir Meclise ihtiyaç var." dedi.Karamollaoğlu, S400'lerin alımı konusu ile ilgili bir soru üzerine ise "S-400 esas itibariyle bir saldırı sistemi değil, savunma sistemidir. Bu kimse için bir tehdit değil. Biz başlangıçtan beri hükümetin yanında olduk, Cumhurbaşkanı'nın yanında olduk." diye konuştu.Son dönemde Suriyelilere karşı haberlerin üzücü olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Suriyelilere karşı son zamanlarda adeta bir nefret kampanyası körükleniyor. Bu haksız ve yanlış bir tavır olur." dedi.