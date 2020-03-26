Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 83 milyon insanımıza 1000 TL yardım yapılması gerektiğini belirterek "Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir" dedi.
26.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:02
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, siyasilerden de çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor.
NAKDİ YARDIM ÖNERİSİ
Konuyla ilgili son değerlendirme Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, "Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir. Bu süreçte gelir düzeylerine bakılmaksızın ivedi şekilde sağlık, kira ve beslenme harcamaları için 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı;
Etiketler: Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel
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