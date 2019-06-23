23.06.2019 20:59
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Karamollaoğlu'dan seçim sonucuyla ilgili ilk açıklama: Bize düşen karara saygı duymaktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi

"MİLLETİMİZ İRADESİ TECELLİ ETMİŞTİR"

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu'dan seçim sonucuyla ilgili ilk açıklama: Bize düşen karara saygı duymaktır
İstanbul , Temel Karamollaoğlu , Saadet Partisi , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
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