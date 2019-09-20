Karamollaoğlu: "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kürsüye gelişiKemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşması "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA