Menü
Haberler ›› Politika ››Karamollaoğlu: İdlib güvenli bölge haline getirilmeli - Haberler

Karamollaoğlu: İdlib güvenli bölge haline getirilmeli

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib güvenli bölge haline getirilmelidir.

11.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:07
Karamollaoğlu: İdlib güvenli bölge haline getirilmeli

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib güvenli bölge haline getirilmelidir. Uluslararası bir anlaşma ile gerekli diplomatik adımlar atılmalı, uzun vadeli bir süreç başlatılmalıdır" dedi.

SP Lideri Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını anımsatarak, Türkiye'nin en kısa zamanda bu virüsten kurtulacağını söyledi. Vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen Karamollaoğlu, "Sağlık Bakanı çok aklı başında ve yerinde açıklamalar yaparak süreci iyi götürüyor. Ülkede panik havası oluşturulmamış olması sevindiricidir. Umarım; vaka sayısı artmadan, kurtulmuş oluruz" dedi. Karamollaoğlu, dün toprağa verilen partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a ise, Allah'tan rahmet diledi.

'İDLİB, GÜVENLİ BÖLGE HALİNE GETİRİLMELİ'

Karamollaoğlu, gündemin en önemli başlıklarından birinin İdlib meselesi olduğunu, Rusya ile yapılan görüşme sonrası ateşkes kararı alındığını hatırlattı. Karamollaoğlu, "İdlib'te ateşkesin sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İdlib'de ateşkesin olması önemlidir, ateşkesin ihlal edilmemiş olması sevindiricidir. Bu bölgede yaşananları unutmamalıyız, nasıl geliştiğini ve nereye geldiğini iyi tahlil etmeliyiz. Biz başından beri söyledik; bu ülkenin problemlerini bu ülkenin insanları çözmelidir. İdlib, güvenli bölge haline getirilmelidir. Uluslararası bir anlaşma ile gerekli diplomatik adımlar atılmalı, uzun vadeli bir süreç başlatılmalıdır" diye konuştu.

'BATI TARİHİNDE NEYSE BUGÜN DE O'

Karamollaoğlu, Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti: "Avrupa, bugün bilerek ve isteyerek kuralları ihlal ediyor, iki yüzlülük yapıyor. Mültecilere kapıları açmaları gerektiği halde, bunu yapmıyorlar. Burada Batı'nın tavrı ise bizi hiç şaşırtmamaktadır. Batı tarihinde neyse bugün de o. Çifte standarda dayalı yaklaşımı ile insanları ölüme, savaşlara, yoksulluğa mahküm etmeye çalışmaktadır."


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler : Temel Karamollaoğlu, Türkiye, İdlib, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Haberler
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti