Karamollaoğlu istanbul'da 'kudüs mitingi' düzenleyeceğiz

Karamollaoğlu: İstanbul 'da ' Kudüs Mitingi' düzenleyeceğizSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planı ile ilgili "Bir devlet toprağıyla bellidir, sınırları ve başkenti vardır. Hayali ve toprağı olmayan bir ülke kuruyorlar. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. 9 Şubat'ta İstanbul'da Kudüs Mitingi düzenleyeceğiz" dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde 'İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak herkesle bir araya gelip konuşabildiklerini belirterek, "Ama maalesef biz bu yaklaşımı iktidarda göremiyoruz. Biz Türkiye'nin problemlerinin çözülemez olduğunun kanaatinde değiliz; ama her geçen gün bunun biraz daha zorlaştığı kanaatindeyiz. Ne kadar gecikirsek o kadar sıkıntı çekeceğe benziyoruz. İktidar öyle bir hava oluşturdu ki her şey güllük gülistanlık. Bütün çabaları ortada olmayanı varmış gibi göstermek. Bunun hiç kimseye faydası yok. İktidara hiç faydası yok" dedi.'KUDÜS MİTİNGİ DÜZENLEYECEĞİZ'Karamollaoğlu, ABD'nin Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planı ile ilgili de şöyle konuştu:"Bu kadar gaflet ve yüzsüz davranan bir ABD Başkanı'na ne ABD rastladı ne de biz gördük. 50 sayfalık bir rapor hazırlanmış ve getirmişler 'Bunu kabul etmezseniz zaten yok olacaksınız' diyorlar. Bir devlet toprağıyla bellidir, sınırları ve başkenti vardır. Hayali ve toprağı olmayan bir ülke kuruyorlar. Kudüs İsrail'in bölünmez bir başkenti olarak tarif ediliyor ve arkasından da deniyor ki 'Kudüs içinde bir bölge Filistin'in başkenti olacak'. Hem 'bölünmez' deniyor hem de bir bölgesi Filistin'in başkenti olacağı söyleniyor. Saçmalığın daniskası. Biz bundan dolayı bütün dünyayı ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Biz burada ağzımıza gelecek her lafı söyleyeceğiz sonra ticaretimiz tavan yapacak. Böyle bir saçmalık hiçbir yerde görülmemiştir. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. Bundan dolayı 9 Şubat'ta İstanbul'da Kudüs Mitingi düzenleyeceğiz."'AB'YE GEREKLİ TEPKİ GÖSTERİLSİN'Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a iktidarın tepkisinin cılız kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Tepkiyi ben gösteririm. Sen nasıl tepki gösteriyorsun? Sen icra makamındasın. AB'de bize karşı yapılan hakaretlere sözle karşılık vermek kimseyi tatmin etmez. Bu Yunanlının yaptığı gerçekten aşağılık bir harekettir. Biz kimsenin bayrağını çiğnemeyiz; ama kimsenin de böyle bir hareketine izin vermememiz lazım. AB'ye gerekli tepkilerin gösterilmesi icap eder. İngiltere AB'den çıktı. İngiltere artık AB'nin bir ülkesi değil. Bunu biz neden yapmayalım? 'AB ile savaşa girelim' demiyoruz; ama hem üyesi olacağız hem hakaretlere maruz kalacağız. Bu olmaz" dedi.'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMIŞ OLDUKLARINA İNANIYORUM'Karamollaoğlu, Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs ile ilgili ise "Dünyada şuanda bir koronavirüs tehlikesi baş gösterdi. İnsandan insana geçiyor ve çok hızlı yayılıyor. Şuanda bizde olmadığı söylenir fakat dünyada 20 binden fazla vaka var ve bu da biliniyor. Herhalde bu 100 yıl içinde dünyamız daha ciddi bir durumla karşılaşmış değil. Ben yetkililerin gerekli tedbirleri almış olduklarına inanıyorum" diye konuştu.