Karamollaoğlu: "Kadın Topluma Annelik Yapar"

Kaynak: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar." dedi.Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi Kadın Kolları tarafından Balgat'taki bir otelde düzenlenen "Hayata Değer Katan Kadınlar" ödül töreninde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğuna değinen Karamollaoğlu, "Bu toplumun özü aile, ailenin de temel direği kadınlarımızdır. Biz babaları ihmal edemeyiz ama her şeyi annelerimize borçluyuz. Kadınları şükranda yad etmeyi bir vecibe biliyoruz. Bundan dolayı hayata değer katan kadınlar ödülünü önemsiyorum. Her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar, bundan dolayı da her kadın topluma bir şey katar." şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Merhum Prof. Dr. Oya Akgönenç'e ithafen düzenlenen ve 6 kategoride ödüle değer görülen kişi ve kurumlara ödülleri dağıtıldı.Ödül alan kişi ve kurumlar şunlar:Girişimci Kadın Ödülü: Anadolu Bacıları Kadın KooperatifiYılın Annesi Ödülü: Güler Vuralİyilik Ödülü: Gönüller HareketiÜretici Kadın Ödülü: Ayşe Kabaoğlu,Bilim ve Akademi Ödülü: Öğretim Üyesi, Dr. Işıl Arpacı,Onur Ödülü: Afife Küçükbenli