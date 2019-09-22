Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün yayımlanan yazısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Meclis'teki diğer partiler İYİ Parti, CHP ve HDP liderleriyle görüşeceğini söyledi. Meclis'teki 4 partiyle yetinmeyeceğini aktaran Sarıkaya, Karamollaoğlu'nun AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğini iddia etti.

"YENİ SİSTEM EN KÜÇÜK GERİLİMİ AFFETMİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en küçük gerilimi dahi affetmediğini dile getiren Sarıkaya, son dönemdeki siyasetçilerin sınırlarının dışına çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti.



Muharrem Sarıkaya'nın "Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'a da gidiyor" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

"Yeni sistem bırakın çatışmayı, en küçük gerilimi de affetmiyor, çünkü ötekinden gelecek olanı kaçırıyor" diyen Sarıkaya, "Onun içindir ki son dönem siyasetçi bugüne kadar hiç anmak istemediği sembolleri kullanarak veya kişileri öne çıkararak diğerine ulaşabilmenin yollarını deniyor. En iyi örneklerinden birini de son dönem SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun başlattığı girişim. Birkaç gün içinde de İYİ Parti, MHP ve HDP'yi de ziyaret edip genel başkanlarıyla bir araya gelmeyi amaçlıyor.

SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak.

AK Parti'den ayrılan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de aynı gerekçelerle görüşme kararı almış.

"Henüz siyasi partilerini dahi kurmadılar, onların ne önemi var?" denilebilir.

Ama unutulmamalı ki bu da siyasetin yeni kuralı; çünkü bugün kol kola girdiklerinle ayrılıp, çatıştıklarınla da yarın birlikte olabilirsin.

Anlaşılan o ki Karamollaoğlu da "siyasetin akim kişisi, abisi" konumlanmasıyla "her kesimle ve parti ile görüşebilen, her kesime ulaşabilen, anahtar partinin lideri" imajını oturtmayı amaçlıyor."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelmiş, görüşme 2 saat sürmüştü. Karamollaoğlu'nun, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'nin geleceğine dair görüşmeler yapacağı vurgulanmıştı.