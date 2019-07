Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Gül açıklaması: Müzakereye açığız

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezin düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Düne kadar dua ettikleri, destek verdikleri merciler şimdi bugünkü hükümetin karşısına çıkıyor. Dost olmamız gereken ülkelerle mesafe koyuyoruz hala aramıza. Irak'ta yaşanan hadiselerin temelinde bu iktidarın başlangıçta aldığı yanlış kararlar var. 1,5 milyon insan katledildi. Bunun vebalini kim ödeyecek? Elbette bu karara destek verenler ödeyecek. Suriye bu hale geldi. Kim bunun vebalini üstleniyor? Suriye'nin bu duruma gelmesini sağlayanlar. Ege adalarında haklarımızı kaybettiğimiz, şimdi ciddi manada iddia ediliyor. Hükümetten ciddi bir ses yok. Açık denizlerde doğal gaz arıyoruz. Bulduğumuz iddia ediliyor. Bulsak ne yazar, kim alacak? Biz bunu kiminle birlikte yapacağız? İşte Amerika işte Rusya işte Avrupa Birliği işte Çin, nereye giderseniz gidin bağlanacağımız bir ülke yok.

"HÜKÜMETİ BU NOKTADA KUTLUYORUZ"

Karamollaoğlu, S-400'lerin alınmasını başından beri desteklediklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Dönülmemesi gerekir' dedik hükümeti de bu noktada kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Geri dönmediler, kararlılık gösterdiler. Ama şunu da ifade ettik; S-400, S-400'den ibaret değildir. S-400 dediğiniz zaman onun altyapısını da oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bu bir bütündür. Niye biz kendimiz T-400'ü yapmıyoruz. Bizim bugüne kadar T-200, T-300'ü yapmamız gerekirdi. 'T' nedir? 'T' Türkiye. Başkasına muhtaç hale düşerseniz bizi bin bir türlü provokasyonla tehdit ederler."

"HER NOKTADA AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYABİLİRİZ"

Karamollaoğlu, bir gazetecinin CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar" sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Abdüllatif Bey'e teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle, ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var. Yarın Türkiye'de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce de belirttiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız."

NE OLMUŞTU

AK Parti eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere "Saadet Partisi'ne katılın" çağrısında bulunmuştu. Şener açıklamasında, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten" dedi.