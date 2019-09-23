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Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

23.09.2019 18:28Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.
Temel Karamollaoğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve şahsında tüm MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Kaynak: AA

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