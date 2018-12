Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' Eleştirisi

16 Aralık 2018 Pazar 17:38



16 Aralık 2018 Pazar 17:38

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , partisinin Uşak 'ta düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısında, farklı görüşlerin kutuplaşma nedeni olmaması gerektiğini belirtip, Cumhur İttifakı'nı "Cumhur diye bir ittifak kuruyorlar. Dışarıda kalanlar hain. Allah'tan korkun be. Bu millete bu kadar zararı kimse vermez" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak'ta düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, "Partimizde genel başkanlığa, belediye, il ve ilçe başkanlıklarına gelen arkadaşlarımız her zaman fedakar olmak mecburiyetindedir. Bizler hiçbir zaman göreve geldiğimiz noktaları istismar etmedik, etmeyeceğiz" dedi. Türkiye 'nin en büyük sorununun kutuplaşma ve kamplaşma olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "İnsanlar farklı görüşlere sahip olabilirler. Bu bizim için zenginleşme sebebi olarak görülmeli, kutuplaşma sebebi olmamalıdır. Biz farklı görüşten insanlar olarak birbirimizle kucaklaşmayı bileceğiz. Ama Türkiye'de siyasette, bunun tam zıddının yapılması ile karşı karşıyayız. 'Cumhur' diye bir ittifak kuruyorlar. Dışarıda kalanlar hain. Allah'tan korkun be. Bu millete bu kadar zararı kimse vermez" diye konuştu.'İHANETİ DOĞRULADIKTAN SONRA POLİTİKANI NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUN?'Konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, "Bir memlekette özgürlük olacak. Adalet, haksızlığın teminatı olduğu gibi özgürlüğün de teminatıdır. Özgürlük olmadan huzur olmaz. Özgürlük olmadan ülke, içine sürüklendiği problemlerden kurtulma reçetesi bulamaz. İnsanlar bunları söyledikleri zaman cezalandırılırsa, cezalandırma tehlikesini göze alamayanlar sesini çıkartmazsa, problemi nasıl çözeceksiniz? Çözemezsiniz. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler, bugün halen yaptıklarının farkında değiller. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, 'Ya büyük hata yaptık' diyor. Hata ne demek, ihanet etti. İyi de bu iş lafta kaldığı zaman hiçbir şey mana etmiyor. Sen bu hataları fark ettikten sonra, hatta ihaneti doğruladıktan sonra politikanı değiştiriyor musun, değiştirmiyor musun? Ben, buna bakarım. Politikanı değiştirmiyorsan o zaman bu memlekette hiç birşey düzelmez. Bu iktidarla düzelmez manasında söylüyorum" dedi.'YANLIŞI YAPANLAR DEĞİL, TESPİT EDENLER CEZALANDIRILDI'"Bir ülkede şeffaf olmak zorundasınız" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"Şeffaf olmadığınız takdirde hangi oyunların oynandığı, hangi konularda suistimal yapıldığı belli olmaz. Son zamanlarda 5- 6 sene önce yapılan bir takım icraatların yanlış olduğunu Sayıştay tespit etti. Yanlışlığı yapanlar değil, bu yanlışlığı ortaya koyanlar cezalandırıldı. Şeffaflık devlet için olmazsa olmaz."'ÜLKENİN EN BÜYÜK 2 PROBLEMİ; ADALET VE BORÇ'Ülkenin en büyük probleminin adalet ve borç olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor. Evet, doğrudur. Bu oyunlar zaten tarih boyunca oynanıyor. Bu oyunlar karşısında hangi önlemleri alıyorsun? Asıl bu önemlidir. Kabahati dışarıya bulup, kendi yaptığın hataları görmezsen, senin bu oyunlarla mücadele etme kararlılığın lafta kalır. Ülkenin üzerinde oynanan oyunlara gerek kalmaz, sizin yaptığınız yanlışlar, ülkeyi felakete sürüklüyor. Bu ülkenin en büyük iki sorunu var. Bunlar, adalet ve borç. Biz, bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Bu borca rağmen bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız? Temel iki husus var. Birincisi yolsuzlukların önü kesilecek, ikincisi israf önlenecek."Karamollaoğlu, genişletilmiş il divan toplantısının ardından bir düğün salonunda iş insanları ile bir araya gelip, 'Çare Var' konulu konferans verecek.- Uşak