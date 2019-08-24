Karamollaoğlu'ndan memurların maaş zammı sürecine tepki: Hükümet Ali Cengiz oyunu oynuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümet ile Memur-Sen arasında yürütülen 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında anlaşma sağlanamaması hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, görüşmeler kapsamında hükümetin Ali Cengiz oyunu oynadığını belirterek, memurların kazandığı hakların geri alınmak istendiğini söyledi.

Karamollaoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"HÜKÜMET TAM BİR ALİ CENGİZ OYUNU OYNUYOR"

"Malumunuzdur ki; 3 milyonu aşkın memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren pazarlık sürecinde hala bir anlaşmaya varılamadı. Hükümetin 2020 için yüzde 4+4 ve 2021 için yüzde 3+3 oranındaki zam teklifini haliyle memurlar kabul etmedi ve mesele hakem heyetine taşındı. Ancak toplu sözleşme sürecine dair edindiğimiz bilgiler akıl alır gibi değil. Hükümet tam bir Ali Cengiz oyunu oynuyor. 20 gün boyunca devam eden görüşmelerde kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı dışındaki birçok konuda uzlaşmışlar. Fakat... Bu görüşmeler esnasında sendikalar heyeti uzlaşılan maddeleri tutanak altına almak istemesine rağmen teklifleri kabul görmemiş. Anlaşma çıkmayan sürecin sonunda işveren heyeti, uzlaştığı maddeleri de hakem heyetine götürmek istiyor.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİLİYOR"

Bu, şu anlama geliyor; 20 gün boyunca kazanılan haklar memurun elinden geri alınıyor! Sunulan sefalet zammını kabul etmeyen memura, deyim yerinde ise aba altından sopa gösteriliyor. İktidara sesleniyorum memurun haklarını elinden almayın! Toplu sözleşmelerde şeffaflığı esas alın. Uzlaşılan konuları, uzlaşılmamış gibi göstererek hakeme götürmeyin."

NE OLMUŞTU?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirmiş ancak sendikalar bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Hakem Kurulu süreci başlamıştı. Memurların zammı için nihai kararı Hakem Kurulu verecek.