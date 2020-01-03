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Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir başsağlığı mesajı paylaştı. Karamollaoğlu, saldırıyı iğrenç olarak tanımlarken ABD'ye tepki gösterdi.

03.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:33

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD tarafından düzenleneve Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının 'iğrenç' olduğunu söyledi.

Saldırıyı kınayan Saadet Partisi lideri şunları yazdı:

" Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta Amerika'nın menfur(iğrenç) hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen füze saldırısı sonrasında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirilmiş, olayı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üstlenmişti.

Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Politika, Güncel


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