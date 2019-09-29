Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'nun konuşmasını kesmeye çalıştı.

"SİZ SİVAS'I TEMSİL ETMİYORSUNUZ"

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." diye konuştu.

PROTESTO EDEN GRUP SAHNE ÇIKMAK İSTEDİ

Tepki gösteren grup kürsü önüne doğru yaklaşarak Karamollaoğlu'nun etrafını sarmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik görevlileri gruba müdahale etti. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Sivas'ı temsil etmeyen üç beş mesnetsiz kişinin bu girişimi Sivas'ı ve Sivaslıları asla lekeleyemez." dedi.