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Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li iddiası hakkında ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, "Ortada hiçbir şey yokken 'pat' diye gündem maddesi oluştu. Bütün dikkatler bu noktaya çevrildi" dedi.

27.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:15

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı "Beştepe'ye giden CHP'li isim" iddiası hakkında ilk kez konuştu. Ortada hiçbir şey yokken söz konusu iddiaların gündem maddesi olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İşimiz, gücümüz yok da bu tarz uydurulan gündem maddeleri ile mi kendimizi meşgul edeceğiz?" diye konuştu.

"EYT MESELESİNİN BÜYÜMESİNE SEBEP OLAN KİM?"

Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamasına değinen Karamollaoğlu, "Şimdi güler miyiz, ağlar mıyız? 17 yıldır bu meselenin bu kadar büyümesine sebep olan kim? Bu problem çözülmezse bir hak ortadan kalkmaz" diye konuştu.

Türk-İş'in 2020 yılı için asgari ücretin 2 bin 526 lira olmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "Asgari ücrette geçici olarak bu rakamların yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunu belki 1 sene içinde çözemezler; ama en azından önlerine 3- 5 senelik perspektif alıp asgari ücretin açlık sınırında konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"KİM YAPTIYSA YANLIŞ YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin SP lideri Karamollaoğlu, "Ben de bu konuyu kim icat etti, onu merak ediyorum; çünkü ortada hiçbir şey yokken 'pat' diye gündem maddesi oluştu. Bütün dikkatler bu noktaya çevrildi. Bu noktayla ilgili bir kelime etmedik, etmeyeceğiz de. İşimiz, gücümüz yok da bu tarz uydurulan gündem maddeleri ile mi kendimizi meşgul edeceğiz? Kim yaptıysa yanlış yaptı; ama bu noktaya itibar etmek doğru değil" diye konuştu.

Karamollaoğlu'ndan

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: DHA


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