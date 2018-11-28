Karamollaoğlu, Sanayicilerle Buluştu

Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ve sanayicilerle görüştü.
Karamollaoğlu, bugün OSTİM yönetim binasında, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Karamollaoğlu, ziyaretin ardından sanayicilerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.
Bir süre sanayicilerle sohbet eden Karamollaoğlu, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Saadet Partisi,Organize Sanayi Bölgesi,Orhan Aydın
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:55