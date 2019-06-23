23.06.2019 21:10
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Karamollaoğlu:  Seçim sonucu kardeşliğin pekişmesine vesile olsun

Karamollaoğlu:  Seçim sonucu kardeşliğin pekişmesine vesile olsun

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."


- Ankara
Kaynak: DHA
İstanbul , Temel Karamollaoğlu , Saadet Partisi , Politika

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