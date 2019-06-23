Karamollaoğlu:  Seçim sonucu kardeşliğin pekişmesine vesile olsun

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. Saadet Partisi
lideri Karamollaoğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucu ile ilgili Twitter
hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul
seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."
- Ankara