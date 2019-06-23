Karamollaoğlu: Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,