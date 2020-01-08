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Karamollaoğlu: Trump'un parlamentodan onay alması gerekiyordu

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastının suç olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka bir ülkeye saldırı manasını taşıdığı için mutlaka parlamentodan onay alması...

08.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:47Karamollaoğlu: Trump'un parlamentodan onay alması gerekiyordu

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastının suç olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka bir ülkeye saldırı manasını taşıdığı için mutlaka parlamentodan onay alması gerekiyordu ama almadı" dedi.

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'un, İranlı general Süleymani suikastı için parlamentodan onay almadığına, bundan dolayı da ABD'nin kendi içerisinde kargaşa olduğuna dikkat çekti. ABD'nin sağduyulu davranması durumunda bu olayın Başkan Trump'ın görevden alınmasına neden olabileceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Zayıf bir ihtimaldir; ama Trump zaten kontrol edilemeyen bir insan. Bugüne kadar yaptığı yanlışlardan dolayı ABD Temsilciler Meclisi tarafından suçlu olduğuna ilişkin bir karar alındı. Şimdi sıra Senatoya geldi. Fakat ABD Senatosu'nda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için bu kararın geçme ihtimali pek gözükmüyor. Ama gelinen noktada, ABD eğer dünyada itibarını korumak diye bir derdi varsa böyle bir yola gitme ihtimali de vardır" diye konuştu.

'HANGİ ADIMLARIN ATILACAĞINI BEKLİYORUZ'

Karamollaoğlu, dünyanın bir çok yerinde atılan yanlış adımlar nedeniyle kaos ve çatışma ortamının hazırlandığını ifade ederek, "Biz Saadet Partisi olarak geç de kalınsa Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını önemli bulduğumuzu ve desteklediğimizi ifade etmiştik. Asker gönderme konusuna gelince de, bu konuda çekincelerimizi kamuoyu ile paylaşmış esas olanın bu endişe ve çekişmelerin dikkate alınarak bundan sonraki politikaların yürütülmesi gerektiğine vurgu yapmıştık. Bu tezkerenin meclisten geçeceği belliydi ve geçti. Şimdi esas operasyon kademelerinde hangi adımların atılacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Saadet Partisi, Donald Trump, Politika

Kaynak: DHA

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