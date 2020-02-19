Karamollaoğlu: Tutuklama tam bir cezaya dönüştü

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye 'deki tutuklama rakamlarına tepki göstererek, "Tutuklama sadece idari bir tedbirdir. Kaçma tehlikesi olan veya mevcut verileri bozma ve imha etme ihtimali bulunan insanlar tutuklanırlar. Tutuklama ceza değildir. Ama bugün artık görüyoruz ki tutuklama tam bir cezaya dönüştü" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında adaletin herkese lazım olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Bu sebeple Gezi Davası'nda başta Osman Kavala olmak üzere verilen berat kararını umut verici olarak görüyordum, birdenbire farklı bir manzarayla karşılaştık. İnsanların sokağa dökülmeden hakkını adalet kurumları çatısı altında alabildiği bir Türkiye'nin inşa edilmesi bizim en büyük temennilerimizden biridir" dedi.

Kavala'nın başka bir gerekçeyle yeniden gözaltına alındığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Burada göze çarpan 2 husus var. Bunlardan bir tanesi Kavala farklı gerekçelerle gözaltına alınmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bir iddia var, o iddia boşa çıkarsa ve mahkemeler kendi beklentilerinden başka bir karar verirse bu sefer başka bir gerekçeyle gözaltına alınıp susturulacak. Bunu bir insanın hafızasının alması mümkün değil. Tutuklama sadece idari bir tedbirdir. Kaçma tehlikesi olan veya mevcut verileri bozma ve imha etme ihtimali bulunan insanlar tutuklanırlar. Tutuklama ceza değildir. Ama bugün artık görüyoruz ki tutuklama tam bir cezaya dönüştü" dedi.

Daha sonra darbe iddialarına değinen Karamollaoğlu, "Bu açık oturumlarda konuşulacak, karar verilecek bir şey değil ki. Eğer birileri darbe yapma niyetindeyse sen konuşsan da konuşmasan da darbeyi yaparlar. Ama bunu görmek istemiyorlar" diye konuştu.