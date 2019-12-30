Karamürsel Belediyesinde işçiye büyük zam

İŞÇİYE %30 ZAM

Karamürsel belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası şube Başkanı İdris Ersoy'un görüşmeler sonucunda İşçi'ye %30 zam yapıldı. Bu ücret artışı ile büyük zam alan işçiler ve sendika yetkilileri Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.

BAŞKAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Sözleşme görüşmeleri sonunda konuşan hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı İdris Ersoy; ''Bugün hem sendikamız hem işçilerimiz için önemli bir gün, Sn. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, TÜİK açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının 2 katını aşkın bir ücret artışı ile toplu sözleşmenin imzalanmasını sağladığı için hem Karamürsel işçisi hem sendikam adına kendisine teşekkür ediyorum.'' Dedi . Toplu iş sözleşmesinin yeni yıla girmeden imzalandığı için mutlu olduğunu ifade eden, Başkan Yıldırım; toplu iş sözleşmesini yeni yıla girmeden bitirerek, birlikte ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için çalışan işçilerin emeğinin karşılığını vermek bizleri mutlu etti. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. dedi