Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede 25 yılın üzerinde esnaflık yapan kadınları ziyaret etti.Ev ziyaretleri, mahalle toplantıları, sosyal projelerle vatandaşlarla bir araya gelen Ekin, Karamürsel'de 25 yıl ve üzerinde esnaflık yapan kadınlarla buluştu.Kadınlara çiçek hediye eden Ekin, kadınların her alanda başarılı olabildiklerini kanıtladığını belirterek, kendilerinin esnaf kadınları ziyaret ederek onlara moral vermek, sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulmak için onlarla bir araya geldiklerini söyledi.Kadınların ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Ekin, "Kadın isterse her şeyi başarabilir, yeter ki yapmak istesin. AK Parti olarak her zaman vatandaşın ve esnafın yanındayız. Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse de esnaf ve ev ziyaretleriyle sahada olmaya devam edeceğiz."Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kadın esnaflar da Ekin ve ekibine teşekkür etti.