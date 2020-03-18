Menü
Haberler ›› Güncel ››Karamürsel'de çatı yangını - Güncel

Karamürsel'de çatı yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:44
Karamürsel'de çatı yangını
Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Pazarköy Mahallesi'nde Nihat E'ye ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.
Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karamürsel, Pazarköy, Kocaeli, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı