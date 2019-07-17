17.07.2019 12:51
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Karamürsel'de drone ile tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi

Karamürsel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi.
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi altı ve üstü mevkilerinde narkotik gezi planı kapsamındaki drone ile havadan yaptıkları çalışmalar sonucunda ormanlık alanda 2 ayrı bölgede ekili kenevir bitkileri olduğunu belirledi.
Daha sonra karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alanda oluşturulan tarlalarda 3 bin 462 kök kenevir ele geçirdi.
Sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA
Karamürsel, Jandarma, Kenevir, Güncel

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