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Karamürsel'de dumansız hava sahası denetimi

Karamürsel ilçesinde, dumansız hava sahası denetimi yapıldı.

13.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:38Karamürsel'de dumansız hava sahası denetimi
ilçesinde, dumansız hava sahası denetimi yapıldı.
Denetimlere, Kaymakam Osman Aslan Canababa ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur da katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, ilçe merkezinde yer alan işletmelerde dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, denetimin amacının, insanlarda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.
Yaptıkları çalışmalara değinen Canbaba, "4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile mücadele kanunu çok önceden yürürlüğe girdi. En son 2009 yılı temmuz ayında yeni değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dahil bir çok mekanda yasaklandı. Bu yasak tabi ki insan sağlığı için toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi bu konuyla mücadele ediyor. Bu nedenle toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık." ifadesini kullandı.
İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur da halk sağlığının korunması amacıyla tütün denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, dumansız hava sahasının sağlanması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren işletmelere teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Osman Aslan, Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

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