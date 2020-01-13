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Karamürsel'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" oluşturuldu

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sezaryen doğumların önüne geçmek, anneleri normal doğuma teşvik etmek için "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06Karamürsel'de
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sezaryen doğumların önüne geçmek, anneleri normal doğuma teşvik etmek için "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.
4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1 No'lu Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, diğer ilgililer ve sağlık personeli ile vatandaşlar katıldı.
İl Sağlık Müdürü Ergüney, Türkiye'deki gelişmişlik kriterlerinin en başında anne ve bebek sağlığı olduğuna işaret ederek, "Anne ve bebek sağlığı konusunda her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. İlimizde bebek dostu olmayan kamu hastanemiz yok. Birkaç tane özel hastane var. Onların da bebek dostu hastanesi olması için her türlü çalışmayı yürütüyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol tarafından "Gebe Bilgilendirme Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

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