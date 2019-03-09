Karamürsel'de Geri Dönüşüm Çalışmaları

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde Karamürsel Ele Ele Derneğinin başlattığı proje kapsamında berberler atık jiletleri geri dönüşüme gönderecek.
Karamürsel'de bulunan derneklere kullanılmış jiletlerin toplanması amacıyla kutular dağıtıldı.
Karamürsel Ele Ele Derneği Başkanı Melih Mercan, projeyle doğayı ve sokak hayvanlarını korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Projedeki amacımız, çöpe atılan jiletler yüzünden çöpte yiyecek arayan hayvanların, geri dönüşümde çalışan ve çöpten kağıt toplayan insanların yaralanmalarının önüne geçmekti. Berberler, kullandıkları jiletleri çöpe atmayarak özel kutularda biriktiriyorlar. Belirli aralıklarla bu kutular boşaltılarak jiletler geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.
Kocaeli, Karamürsel, Güncel
Kaynak: AA