14.06.2019 12:39
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Karamürsel'de karne heyecanı

Karamürsel

Kocaeli'de Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 90 öğrenci mezun oldu.

Kocaeli'de Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 90 öğrenci mezun oldu.

Okul müdürü Zeki Bayram, burada yaptığı konuşmada, okullarından mezun olan 90 öğrenciye bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek, mezunların artık vatandaşlara en iyi hizmeti sunacak sağlık ekibine dahil olduğunu bildirdi.
Liseden bu eğitim ve öğretim yılında hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve bakım teknisyenliğinden 90 öğrencisi mezun oldu.
Diploma törenin ardından okul birincisi Ceyda Hayta, okul yaş kütüğüne plaket çaktı.
Daha sonra Türk bayrağı ve okul flamasının devir teslim töreni yapıldı. Tören, 90 öğrencinin keplerini havaya atarak mezuniyeti kutlamalarıyla sona erdi.
Törene, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Şube Müdürü Mehmet Durna, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli, Karamürsel, Güncel

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