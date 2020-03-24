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Karamürsel'de koronavirüs önlemleri

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşlı ve engelli ailelere sıcak yemek yardımı yapıyor.

24.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:30
Karamürsel'de koronavirüs önlemleri
Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşlı ve engelli ailelere sıcak yemek yardımı yapıyor.
Türk Kızılay Şube Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki yaşlı ve engelli ailelere az da olsa koronavirüsle mücadeleye karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü insanlara her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Alemdar, devletin salgına karşı başarıyla yürüttüğü mücadeleye, Kızılay Şubesi olarak katkı sunmak için 14 yıldır sürdürdükleri ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmetini bugün de artırarak kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.
Her gün 160 ihtiyaç sahibi aileye yemek dağıtımını sürdürdüklerini anlatan Alemdar, "Hazırlanan sıcak yemekleri aracımızla 3 çeşit olmak üzere öğle ve akşam teslim ediyoruz, ertesi gün de yemek kaplarını dolularıyla değiştiriyoruz." diye konuştu.
Ramazan ayında da vatandaşlara yemek vereceklerini kaydeden Alemdar, hayırsever vatandaşların destek vermesini istedi.
Yaşlıların alışverişin belediye yapıyor
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini talepleri halinde Karamürsel Belediyesi ekipleri yapıyor.
Karamürsel Belediyesinin, "Evden Çıkma, İhtiyaçlarını Biz Getirelim" çağrısına uyan yaşlı vatandaşlar, 24 saat açık olan 452 12 21 - 452 10 25 numaralarını arayarak, taleplerini iletiyor. Belediye görevlileri de evlerine kadar giderek alışveriş listesini ve parasını alarak, vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor ve tekrar evlerine bırakıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Karamürsel, Kızılay, Güncel

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