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Karamürsel'de köy yolları modern ve güvenli

Karamürsel ilçesi Valideköprü ve İnebeyli köyleri arasındaki eskiyen yolun 2 km'lik kısmında üst yapı yenilemesi yapılıyor.

13.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:44Karamürsel'de köy yolları modern ve güvenli

'de vatandaşların eşit bir şekilde hizmet almasını önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlardaki çalışmalarını da aralıksız şekilde sürdürüyor. Doğal nedenlerden dolayı bozulan Valideköprü ve İnebeyli köyleri arasındaki asfalt yol, gerçekleştirilen üst yapı çalışmasıyla yenileniyor. Çalışmalar dahilinde iki köy arasında beton yol inşa ediliyor.

2 KM'LİK KISIMDA YENİLEME YAPILIYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen üst yapı çalışması, Karamürsel Valideköprü ve İnebeyli köyleri arasında bulunan yolun 2 km'lik kısmında gerçekleştiriliyor. Çalışma doğrultusunda beton yolun şu ana kadar bin 300 metrelik kısmı bitirildi. Beton yol yapımında bugüne kadar bin 300 metreküp C30 yol betonu kullanıldı.

BETON YOL 10 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK

6,5 metre genişliğinde inşa edilen yeni beton yolun 700 metrelik kısmı önümüzdeki 10 gün içerisinde bitirilecek. Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan köy yollarının, yenileme ve onarım çalışmasını düzenli bir şekilde yapıyor. Yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile köylerde yaşayan vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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