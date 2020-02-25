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Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

25.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:04Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Mahallesi yolunda H.S. idaresindeki 07 EJ 553 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a (73) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya Gülten Öcal yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Öcal ise Yalova'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karamürsel, Kayacık, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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