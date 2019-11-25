Haberler » Güncel » Karamürsel'de Öğretmenler Günü kutlandı - Haber

Karamürsel'de Öğretmenler Günü kutlandı

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte buluştu.

25.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24Karamürsel'de Öğretmenler Günü kutlandı

Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte buluştu.


Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen yemeğe kurum çalışanları, öğretmen ve usta öğreticiler katıldı.


Yemekte konuşan Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hamza Şahin, öğretmenliğin insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleği olduğunu kaydetti.

Öğretmenliğin bir hizmet mesleği olduğunu ifade eden Şahin, "Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından merkezden başka kurumlara tayin olanlara plaket takdim edildi.


Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 Almanya'da "iş dünyası güveni" kasımda arttı
14:26 Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
14:25 Mersin'de Bergen, Özgecan ve öldürülen kadınlar unutulmadı
14:22 Erdemli "Kadına Şiddete Hayır" dedi
14:21 İstanbul'da et ve et ürünleri üretim yerlerine denetim
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 14:28:29