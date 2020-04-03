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Karamürsel'de öğretmenlere uzaktan eğitim semineri yapıldı

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere uzaktan eğitim semineri düzenledi.

03.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:02
Karamürsel'de öğretmenlere uzaktan eğitim semineri yapıldı
Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere uzaktan eğitim semineri düzenledi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Dijital Çağda Öğretim Stratejileri" AB Projesi kapsamında ilk online semineri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Proje ortaklarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin online seminerde ilçedeki liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlere uzaktan eğitimi anlattığını ifade eden Çakır, "Uzaktan görüntülü olarak yapılan interaktif bağlantıyla bir nevi topluca ders işlemiş olduk. Yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilen bu günlerde proje konularımızda olan uzaktan eğitimin önemi daha da bir anlamlı hale geldi. Uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri seminerlerimiz ilkokul ve ortaokul idareci ve öğretmenlerimizle devam edecek. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için." diye konuştu.
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Kaynak: AA

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