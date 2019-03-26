Karamürsel'de "Orman Haftası" Etkinliği

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikti.Ereğli Güzel Kıyı İlkokulunda öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, çiçek ve ağaç fidelerini okul bahçesinde toprakla buluşturdu.Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Orman Haftası dolayısıyla okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere ormanların ve doğanın değeri, ağaçların öneminin anlatıldığını bildirdi.Çakır, "Dikilen çiçekler, fidanlar çocuklara ormanların ve doğanın önemini yaşayarak öğretti. Aynı zamanda çocuklar fidan dikerken toprakla buluştu ve doğayla iç içe oldular. Bu durum onları çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ise ormanların ekonomik faydasından ziyade para ile ifade edilemeyecek çevre katkısının en önemli kazanım olduğunu vurguladı.Gelecek neslin en önemli probleminin hava, su ve çevre kirlenmesi olduğuna dikkati çeken Birinci, geleceğe bırakılacak en büyük hediyenin ormanlar olduğunu kaydetti.Ereğli Güzel Kıyı İlkokulu Müdür Yardımcısı Alperen Kesici de ormanların doğanın hayat damarı olduğunu belirterek, "Bu bilinçle her öğrencinin kendisine ait bir ağacı olup sorumluluk duygusu ve ağaçların önemini fark etmesine katkıda bulunduk. Etkinlik velilerin de katılımıyla gerçekleşti. Okulumuz artık daha da yeşil." ifadelerini kullandı.