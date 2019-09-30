Karamürsel'de orta refüjler bakımdan geçiyor

Karamürsel Ereğli'de bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanların bakımı yapılıyor

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel Ereğli Mahallesinde bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanlarda temizlik ve budama yapılıyor. Çalışmalar ile yolların yanında bulunan yeşil alanlar düzenli ve temiz hale getiriliyor.

BUDAMA VE MINTIKA YAPILIYOR

Yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını özveriyle gerçekleştiren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel Ereğli'de bulunan orta refüjlerdeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik yapıyor. Orta refüjlerde budama, tırpan ve mıntıka temizliği yapılıyor. Ayrıca ana yol üzerinde bulunan kaldırımları ile kenar ve üst kısımlarında mıntıka temizliği de gerçekleştiriliyor.

BAKIMLAR İL GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Park, bahçe, mesire, kavşak, yol kenarları ve diğer pek çok noktaya yeşil alan kazabdıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanların bakım ve temizliklerini aksatmıyor. İl genelindeki birçok yeşil alanda yapılan çalışmalar ile çevrenin daha temiz kalması sağlanıyor. Ayrıca yapılan bu çalışmalarla vatandaşların temiz bir çevrede yaşaması sağlanıyor ve memnuniyetleri kazanılıyor.