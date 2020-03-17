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Karamürsel'de taksiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Karamürsel'de taksiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.
İlçedeki taksi durakları ve araçlar, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Taksi durağı esnafı Ali Efem, yaptığı açıklamada, son günlerde dünya gündemini saran koronavirüs ile ilgili önlem aldıklarını belirtti.

Vatandaşların duraktaki araçlara daha rahat binebilmesi ve virüsten korunabilmek için dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını belirten Efem, "Durağımıza bağlı 16 taksimiz var. Araçlarımıza belli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi yapılacak." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Karamürsel, Kocaeli, Güncel

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