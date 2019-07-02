02.07.2019 16:43
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Karamürsel'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Karamürsel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semetler Mahallesi'nde, kardeşinin samanlığında çıkan yangına müdahale etmek için gelen Rasim Gümüşalan'ın (51) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol kenarındaki uçuruma devrildi.
Gümüşalan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çiftçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Karamürsel , Kocaeli , Güncel

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